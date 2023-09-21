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Обменный фонд путинских засланцев

Обменный фонд путинских засланцев
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Обменный фонд путинских засланцев

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Кого из своих, которые сидят по западным тюрьмам, Путин хочет вытащить в первую очередь? Каким может быть "курс" таких обменов? Кто и с кем договаривается, кого на кого менять? Возможны ли ситуации, когда кремлевских узников обменивают без санкции Кремля?

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