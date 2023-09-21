Обменный фонд путинских засланцев

Кого из своих, которые сидят по западным тюрьмам, Путин хочет вытащить в первую очередь? Каким может быть "курс" таких обменов? Кто и с кем договаривается, кого на кого менять? Возможны ли ситуации, когда кремлевских узников обменивают без санкции Кремля?