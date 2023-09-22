Небензя на разогреве

Украина наносит удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Зеленский пытается отобрать у РФ дипломатическую дубинку в ООН. Хоккеист Задоров бьет Россию за агрессию. Об ударах разного рода - военный эксперт Михаил Притула, аналитик Андрей Колесников и юрист Глеб Богуш.
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