Небензя на разогреве

Украина наносит удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Зеленский пытается отобрать у РФ дипломатическую дубинку в ООН. Хоккеист Задоров бьет Россию за агрессию. Об ударах разного рода - военный эксперт Михаил Притула, аналитик Андрей Колесников и юрист Глеб Богуш.