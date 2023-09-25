Время Свободы. "Мы уже привыкли к абсолютной лжи, которая несется из России": одесситы реагируют на массированный обстрел родного города
Два человека погибли в результате обстрела Одесской области в ночь на 25 сентября***Последствия удара по штабу Черноморского флота: жители аннексированного Севастополя не смогли попасть в бомбоубежища***В Мелитополе пропадают люди: некоторых родственники впоследствии находят в заключении
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25 сентября 2023
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