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Время Свободы. "Мы уже привыкли к абсолютной лжи, которая несется из России": одесситы реагируют на массированный обстрел родного города

Время Свободы. "Мы уже привыкли к абсолютной лжи, которая несется из России": одесситы реагируют на массированный обстрел родного города
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Время Свободы. "Мы уже привыкли к абсолютной лжи, которая несется из России": одесситы реагируют на массированный обстрел родного города

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Два человека погибли в результате обстрела Одесской области в ночь на 25 сентября***Последствия удара по штабу Черноморского флота: жители аннексированного Севастополя не смогли попасть в бомбоубежища***В Мелитополе пропадают люди: некоторых родственники впоследствии находят в заключении

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