Цитаты Свободы. По струнке перед Кадыровым

Атака Украины на штаб Черноморского флота в Севастополе. Сын Рамзана Кадырова Адам избил в тюрьме заключенного Никиту Журавеля
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