Последний плейбой. Драмы и триумфы Олега Кассини

Олег Кассини приехал в Америку в 1936 году с 25 долларами в кармане и умер на 93-м году жизни миллионером, владельцем всемирно известного бренда и эксклюзивным дизайнером Жаклин Кеннеди. Основанная им компания существует по сей день. Гость подкаста: историк моды, коллекционер Александр Васильев.
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