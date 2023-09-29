Последний плейбой. Драмы и триумфы Олега Кассини

Олег Кассини приехал в Америку в 1936 году с 25 долларами в кармане и умер на 93-м году жизни миллионером, владельцем всемирно известного бренда и эксклюзивным дизайнером Жаклин Кеннеди. Основанная им компания существует по сей день. Гость подкаста: историк моды, коллекционер Александр Васильев.