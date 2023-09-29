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Последний плейбой. Драмы и триумфы Олега Кассини

Последний плейбой. Драмы и триумфы Олега Кассини
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Последний плейбой. Драмы и триумфы Олега Кассини

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Олег Кассини приехал в Америку в 1936 году с 25 долларами в кармане и умер на 93-м году жизни миллионером, владельцем всемирно известного бренда и эксклюзивным дизайнером Жаклин Кеннеди. Основанная им компания существует по сей день. Гость подкаста: историк моды, коллекционер Александр Васильев.

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