Сможет ли российское командование провести ротацию личного состава в Украине без объявления новой мобилизации;

Отклонена апелляция на арест сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца;

Работающие в изгнании российские журналисты потребовали от властей европейских стран расследовать случаи заражения их телефонов шпионской программой Pegasus;

Финляндия присоединяется к запрету на въезд в страну автомобилей с российскими номерами;

Несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине в дни еврейского праздника Рош ха-Шана тысячи паломников-хасидов из Израиля приехали в Умань;

В Кремле отрицают, что расследование катастрофы самолета Евгения Пригожина идет слишком медленно.

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