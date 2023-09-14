"Можете – уезжайте!" За что Валерия Карпина обвинили в предательстве

Новый удар по российским системам ПВО в аннексированном Крыму, потери российского флота;
Светлана Тихановская призывает ЕС признать паспорта Объединенного переходного кабинета Беларуси;
Дискуссия в Грузии по поводу перспектив вступления страны в НАТО;
В Марокко и в Ливии продолжается ликвидация последствий землетрясения и наводнения;
Отношение в России к спортсменам, согласившимся выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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