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Время Свободы

"Можете – уезжайте!" За что Валерия Карпина обвинили в предательстве

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Информационный дайджест "Время Свободы", 14 сентября

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Время Свободы - Темы дня 14.09.2023
by Радио Свобода

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Новый удар по российским системам ПВО в аннексированном Крыму, потери российского флота;

Светлана Тихановская призывает ЕС признать паспорта Объединенного переходного кабинета Беларуси;

Дискуссия в Грузии по поводу перспектив вступления страны в НАТО;

В Марокко и в Ливии продолжается ликвидация последствий землетрясения и наводнения;

Отношение в России к спортсменам, согласившимся выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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