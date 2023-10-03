Реформы и война

США передали Украине перечень необходимых реформ, которые следует реализовать в течение полутора лет. Похожие требования – у ЕС и МВФ. Какова цена невыполнения Украиной этих планов? Гости Виталия Портникова – обозреватель телеканала "Эспрессо" Андрей Яницкий и экономист Борис Кушнирук.
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