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Реформы и война

Реформы и война
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Реформы и война

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США передали Украине перечень необходимых реформ, которые следует реализовать в течение полутора лет. Похожие требования – у ЕС и МВФ. Какова цена невыполнения Украиной этих планов? Гости Виталия Портникова – обозреватель телеканала "Эспрессо" Андрей Яницкий и экономист Борис Кушнирук.

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