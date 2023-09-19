Американские военные больше суток искали упавший F-35

Пентагону потребовались сутки, чтобы найти место падения истребителя-бомбардировщика F-35 Корпуса морской пехоты США, пилот которого благополучно катапультировался во время проведения тренировочного полета.

F-35, самый дорогой в истории авиации истребитель 5 поколения совершал рутинный полет над Южной Каролиной, когда его пилот катапультировался. Что заставило летчика принять это решение неизвестно, как сначала было неизвестно и что произошло с самолетом. По данным прессы, американские военные, теоретически не исключали варианта продолжения самолета на автопилоте и падения его в Атлантическом океане. Почему у самолета не работал транспондер и другие системы опознавания остается пока загадкой. Командование базы ВВС, где базировался самолет даже призвало на помощь местных жителей, пытаясь найти очевидцев падения F-35. В понедельник вечером обломки самолета были обнаружены неподалеку от места предполагаемого падения.

Известие об исчезновении и затянувшихся поисках истребителя-невидимки вызвало многочисленные шутки в социальных сетях и тревожные вопросы политиков. "Как вы могли потерять F-35? - Задает вопрос член Палаты представителей Нэнси Мэйс. - Мы просим людей найти самолет и возвратить его?" Согласно заявлению Корпуса морской пехоты, полеты на этих самолетах прекращены на два, в течение которых будут обсуждаться меры по обеспечению безопасности полетов и практика эксплуатации самолетов. Газета The New York Times пишет, что проблемы с поиском самолета могли отчасти объясняться тем, что в его создании широко применялись технологии малозаметности.

По официальным данным, производство и обслуживание F-35, производимых корпорацией Lockheed Martin, обойдется Соединенным Штатам в 1,7 триллиона долларов.