США поднимут свой истребитель со дна Южно-Китайского моря

Военно-морские силы США начали операцию по подъёму затонувшего в Южно-Китайском море истребителя F-35. Это будет чрезвычайно сложный процесс, за которым будет следить Пекин, сообщает телеканал CNN.

Новейший истребитель пятого поколения совершил аварийную посадку на авианосец "Карл Винсон" в понедельник, 24 января, после плановых полётов над морем. Пилот успешно катапультировался, его спасли. Травмы получили несколько моряков, находившиеся на палубе корабля.

Флот США не раскрывает подробностей операции и планов по восстановлению самолёта, отмечает CNN.

Южно-Китайское море – предмет территориальных споров нескольких государств, включая Китай и Соединённые Штаты. Пекин считает 90 процентов территории своей – это более одного миллиона квадратных миль. Свои права на регион Китай обосновывает послевоенной картой 1947 года.

Соседние страны считают претензии Пекина необоснованными, согласно Конвенции ООН по морскому праву. В 2016 году международный трибунал в Гааге по заявлению Филиппин решил, что претензии Китая безосновательны. Пекин решение суда не признал.

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США не претендуют на какие-либо острова или рифы и обвиняют Пекин в милитаризации региона и угрозах международному судоходству. Вашингтон регулярно направляет в Южно-Китайское море свои корабли. Это вызывает протесты со стороны китайских властей.