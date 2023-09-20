Украина получит танки "Абрамс" в ближайшее время

Поставки американских танков "Абрамс" Украине начнутся в ближайшее время, объявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин.

Выступая в Германии на заседании так называемой Контактной группы по обороне, в котором участвуют представители почти пяти десятков стран, Остин подчеркнул, что появление американских танков значительно расширит возможности бронетанковых сил Украины. Один из членов американской делегации уточнил, что первые танки "Абрамс" будут переданы Киеву в ближайшие дни. Они уже находятся на территории одной из европейских стран. США пообещали поставить Украине 31 "Абрамс". В качестве боеприпасов будут использоваться 120-мм снаряды с обедненным ураном, которые обладают повышенной бронебойной способностью и были в свое время созданы для борьбы с советскими танками.

Украинские военнослужащие начали обучение эксплуатации танков в июне. Обычно курс подготовки занимает шесть месяцев, но украинцы могут пройти подготовку в более сжатые сроки.

Одновременно, представители Пентагона сообщили о том, что уже создана необходимая инфраструктура и условия для ремонта и восстановления танков, поврежденных в ходе боев.

Высокопоставленные американские военные также выразили надежду на успех продолжающегося контрнаступления ВСУ. "Украина продолжает добиваться целенаправленного устойчивого прогресса в освобождении своей территории от российской оккупации, - заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. - К сегодняшнему дню Украина освободила свыше 54 процентов территории, оккупированной Россией, и она продолжает удерживать стратегическую инициативу".