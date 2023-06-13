WSJ: США планируют передать Украине снаряды с обедненным ураном

Соединенные Штаты планируют передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков "Абрамс". Высокопоставленный чиновник администрации США заявил газете The Wall Street Journal, что нет "серьезных препятствий" для утверждения этого решения.

По данным источника, дискуссия об оснащении танков "Абрамс" длилась несколько последних недель. Пентагон выступил за поставку Украине снарядов с обедненным ураном, которые регулярно используются армией США и эффективны против российских танков. Отмечается, что эти снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии.

Предложение обсуждалось в Белом доме: некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что отправка снарядов может подвергнуть Вашингтон критике за предоставление оружия, которое может представлять опасность для здоровья и окружающей среды.

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что цель США состоит в том, чтобы позволить Украине добиться как можно большего прогресса на поле боя, поставить Киев в сильную позицию на переговорах, если в конечном итоге мирные переговоры будут проведены. Но внутри администрации возникли разногласия по поводу того, как лучше всего поддерживать украинскую армию, в том числе поставлять ли кассетные боеприпасы.

Решение о передаче ВСУ 31 танка Abrams было принято Вашингтоном в январе этого года. Снаряды с обедненным ураном обладают лучшей бронебойностью, чем обычные. Обедненный уран – отходы процесса обогащения урана. Он также может использоваться при производстве ядерного оружия.

Ранее Украина уже получила снаряды этого типа от Великобритании – для оснащения британских танков "Челленджер-2". Россия тогда назвала этот шаг "серьезной эскалацией конфликта". "Это широко распространенный тип боеприпасов, который используется десятилетиями из-за его бронебойных свойств", – заявил в ответ представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, подчеркнув, что эти снаряды не являются радиоактивными и не относятся к ядерному оружию.