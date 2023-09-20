Горечь, ярость, фрустрация. В Армении требуют отставки премьера Пашиняна

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики согласилось на прекращение огня на условиях Азербайджана;

Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН призвал не давать возможности Владимиру Путину продолжать агрессивную политику;

В Ижевске здания торговых комплексов в черте города превращаются в предприятия по производству боевых беспилотников;

Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины против России по делу о незаконном использовании Россией конвенции по предотвращению геноцида.

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