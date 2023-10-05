Время Свободы: "Z рок-хоспис". Михаил Козырев о рокерах, поддержавших войну
Высадка спецназа ВСУ в Крым***Черноморский флот РФ перебазируется в Новороссийск***Бои на Бахмутском направлении***Юн Фоссе - лауреат Нобелевской премии по литературе***Михаил Козырев - о поддержке рокерами войны в Украине***Перепалка Гарика Харламова и Владимира Соловьева
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