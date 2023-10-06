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Русские Путина и русские Арестовича

Русские Путина и русские Арестовича
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Русские Путина и русские Арестовича

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Владимир Путин на Валдайском форуме дает свое определение "величия России". Какие именно русские делают ее великими? Алексей Арестович на всех возможных площадках площадках отбивает русских от обвинений в генетической неполноценности. Какую реакцию вызывает эта защита в его родной стране?

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