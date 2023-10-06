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Время Свободы: "Давайте продолжим борьбу!" Лауреат Нобелевской премии мира - Наргиз Мохаммади

Время Свободы: "Давайте продолжим борьбу!" Лауреат Нобелевской премии мира - Наргиз Мохаммади
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Время Свободы: "Давайте продолжим борьбу!" Лауреат Нобелевской премии мира - Наргиз Мохаммади

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Более 50 жертв при обстреле села в Харьковской области***Путин хочет только сам решать, проводить ли ядерные испытания***Путинская версия гибели Пригожина***Отмена запрета на экспорт топлива***Латвия аннулировала ВНЖ 3255 негражданам***Новый лауреат Нобелевской премии мира - Наргиз Мохаммади

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