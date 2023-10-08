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Как устроена Америка. Вермонт и Луизиана

Как устроена Америка. Вермонт и Луизиана
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Как устроена Америка. Вермонт и Луизиана

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Луизиана — родина джаза, и Новый Орлеан - его колыбель и пенаты, а Вермонт — форпост русского языка в Новом Свете. Каждый год в этот штат приезжают сотни молодых американцев, чтобы дать торжественную клятву все лето говорить только по-русски.

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