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Зачем ХАМАС напал на Израиль?

Зачем ХАМАС напал на Израиль?
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Зачем ХАМАС напал на Израиль?

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Кому выгодна война "Симхат Тора"? В эфире С.Белковский, К.Светлова, Д.Шарп. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. 18+

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