"Я всем объяснял: Россия – не друг Израиля!"

Бывший посол Израиля в России Аркадий Мильман заявляет: "Все говорит о том, что эта страна против нас". Откуда было ощущение, что "Россия – великий друг Израиля"? Украина – она похожий путь прошла в отношениях с Кремлем до того, как случилась открытая агрессия РФ против нее?
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