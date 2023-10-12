"Я всем объяснял: Россия – не друг Израиля!"

Бывший посол Израиля в России Аркадий Мильман заявляет: "Все говорит о том, что эта страна против нас". Откуда было ощущение, что "Россия – великий друг Израиля"? Украина – она похожий путь прошла в отношениях с Кремлем до того, как случилась открытая агрессия РФ против нее?