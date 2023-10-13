Время Свободы: "Напоминает советские времена". За что преследуют адвокатов Навального

ЦАХАЛ призвал мирное население сектора Газа эвакуироваться в южные районы сектора*** Бои за Авдеевку***Пашинян не прибыл на саммит глав государств СНГ в Бишкеке***В России задержаны сразу три адвоката, защищавших интересы Алексея Навального .