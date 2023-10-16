Дан приказ ему на Колыму

Одни депутаты идут в солдаты. На побывке гуляя в странах НАТО. Другие осуждают войну. За это идут в тюрьму. Спикер Госдумы грозится отправить в Магадан релокантов, глава региона решительно от них отбивается, в итоге релоцируется путинский духовник Путина в Крым, но называет его "Колымой".
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