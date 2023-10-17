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Украина и война на Ближнем Востоке

Украина и война на Ближнем Востоке
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Украина и война на Ближнем Востоке

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Как могут развиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке? Следует ли Украине ожидать сокращения западной помощи из-за войны Израиля с ХАМАС? Как Россия может использовать эту войну? Гости Виталия Портникова – израильский политик Роман Бронфман и украинский политолог Игорь Семиволос.

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