Украина и война на Ближнем Востоке

Как могут развиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке? Следует ли Украине ожидать сокращения западной помощи из-за войны Израиля с ХАМАС? Как Россия может использовать эту войну? Гости Виталия Портникова – израильский политик Роман Бронфман и украинский политолог Игорь Семиволос.