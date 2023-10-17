Как могут развиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке? Следует ли Украине ожидать сокращения западной помощи из-за войны Израиля с ХАМАС? Как Россия может использовать эту войну? Гости Виталия Портникова – израильский политик Роман Бронфман и украинский политолог Игорь Семиволос.
Другие материалы
-
17 октября 2023
Украина и война на Ближнем Востоке
-
03 октября 2023
Реформы и война
-
19 сентября 2023
Украина бьет по кораблям
-
12 сентября 2023
Армения между мирами
-
05 сентября 2023
Пригожина нет, но "Вагнер" в Беларуси
-
29 августа 2023
Украинское наступление и перспективы войны