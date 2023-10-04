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Время Свободы

Симоньян послали на кухню. Готовит ли Россия ядерные испытания

Kazakhstan, Nuclear test screen grab

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 октября

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Время Свободы - Темы дня 04.10.2023
by Радио Свобода

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Планирует ли Россия возобновить ядерные испытания, чтобы "напугать Запад";

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном;

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отправлен в отставку на фоне разногласий по поводу бюджета;

В состоянии ли Роскомнадзор заблокировать все VPN-сервисы в России;

Что заставляет граждан Кубы ехать воевать в Украину на стороне российских войск;

30-летие расстрела здания Верховного Совета России в 1993 году.

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