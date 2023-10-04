Симоньян послали на кухню. Готовит ли Россия ядерные испытания

Планирует ли Россия возобновить ядерные испытания, чтобы "напугать Запад";
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном;
Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отправлен в отставку на фоне разногласий по поводу бюджета;
В состоянии ли Роскомнадзор заблокировать все VPN-сервисы в России;
Что заставляет граждан Кубы ехать воевать в Украину на стороне российских войск;
30-летие расстрела здания Верховного Совета России в 1993 году.
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