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Время Свободы

Ереванские наручники для Путина. Армения признала статут МУС

Информационный дайджест "Время Свободы", 3 октября

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Время Свободы - Темы дня 03.10.2023
by Радио Свобода

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Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина;

Почему финансирование американской помощи Украине не вошло во временный федеральный бюджет США;

Выездное заседание министров иностранных дел ЕС в Киеве;

Почему российские власти больше не употребляют словосочетание "красные линии";

Конституционный суд Грузии начал слушания по делу об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили;

3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

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