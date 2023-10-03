Ереванские наручники для Путина. Армения признала статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина;

Почему финансирование американской помощи Украине не вошло во временный федеральный бюджет США;

Выездное заседание министров иностранных дел ЕС в Киеве;

Почему российские власти больше не употребляют словосочетание "красные линии";

Конституционный суд Грузии начал слушания по делу об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили;

3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

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