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live Израиль и мусульманский мир

Израиль и мусульманский мир
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Израиль и мусульманский мир

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Почему Израиль призвал своих граждан покинуть Турцию? Каковы сейчас отношения между обоими государствами? На какие из мусульманских стран Израиль может положиться? Кто реально способен помочь Израилю закончить войну с ХАМАСом?

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