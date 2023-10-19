Израиль и мусульманский мир

Почему Израиль призвал своих граждан покинуть Турцию? Каковы сейчас отношения между обоими государствами? На какие из мусульманских стран Израиль может положиться? Кто реально способен помочь Израилю закончить войну с ХАМАСом?
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