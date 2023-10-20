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"Увы, не алкоголику". Инскрипты Сергея Довлатова

"Увы, не алкоголику". Инскрипты Сергея Довлатова
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"Увы, не алкоголику". Инскрипты Сергея Довлатова

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Обычай дарить свои книги, сопровождая подарок надписью – давняя традиция русского литературного этикета. Для Сергея Довлатова эти надписи стали особым жанром

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