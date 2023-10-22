Как устроена Америка: Невада и Коннектикут

В Неваду надо ехать по знаменитой 66-й дороге, которая ведет путника к Тихому океану. По пути нет ничего, кроме пустыни, перемежающейся плоскими холмами. А вот Коннектикут – сердце Новой Англии. Здесь все старое, а не только деньги. Даже музей, великолепный Атенеум в Хартфторде – первый в стране
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