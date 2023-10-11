NYT: Израиль определил причины неспособности защитить границу

Израильские аналитики назвали четыре причины, которые помешали армии и службам безопасности предотвратить вторжение боевиков исламистской группировки ХАМАС на территорию Израиля, пишет газета New York Times со ссылкой на нескольких непоименованных представителей израильского правительства.

Эти выводы, как подчеркивает газета, предварительны, но очевидно, что одной из главной причин неподготовленности Израиля к подобной атаке стала неспособность израильских спецслужб заниматься мониторингом линий связей боевиков ХАМАСа. Лишь незадолго до нападения они попытались предупредить армейское начальство о необычной активности ни линиях коммуникаций ХАМАСа, но это предупреждение осталось незамеченным.

Второй причиной стала чрезмерная ставка на электронику для наблюдения за ситуацией на границе с сектором Газа. В последние годы число солдат, дислоцированных вдоль границы с Газой было сокращено. На границе были установлены многочисленные камеры наблюдения, сенсоры и дистанционно управляемые пулеметы. Однако перед атакой боевики с помощью беспилотников уничтожили вышки сотовой связи, практически лишив изральскую армию доступа к этому оборудованию, что позволило им пересечь границу незамеченными в тридцати местах.

Третьей была оперативная ошибка военного командования, расположившего руководство дивизии, дислоцированной на границе Газы, на одной базе, которая была захвачена боевиками ХАМАСа сразу после начала атаки.

Четвертая - готовность принять за чистую монету утверждения лидеров боевиков, перехваченных во время прослушки их линий связи, о том, что у них нет планов нападения на Израиль. Скорее всего, члены ХАМАС знали о том, что их разговоры прослушиваются и вводили израильские спецслужбы в заблуждение.