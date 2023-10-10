Израильская армия восстановила контроль над границей с сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) восстановила полный контроль над границей с сектором Газа. Об этом заявил главный представитель армии Даниэль Хагари.

"За последние сутки ни один террорист не проник через забор", – сказал он журналистам. Сейчас ведутся работы по разминированию участков около дыр в заборе, добавил он.

По оценкам ЦАХАЛа, на израильской территории все ещё скрывается несколько террористов. По обновлённым данным, с начала вторжения в Израиле убиты 1500 членов ХАМАС.

К утру 10 октября число погибших в Израиле от атак ХАМАС превысило 900, погибших из-за ответных израильских ударов по сектору Газа – 700. Среди них есть граждане других государств, в том числе Таиланда, Аргентины, США и России.

Армия обороны Израиля направила офицеров к семьям тех, кого ХАМАС удерживает в заложниках – чтобы сообщить им об этом. По оценкам израильской стороны, захвачены от 100 до 150 израильтян. ХАМАС пригрозил казнить пленников в прямом эфире, если Израиль будет наносить удары по мирным жителям сектора Газы без предупреждения.

ЦАХАЛ сообщил, что за ночь военные поразили более 200 целей в секторе Газа, в том числе "склад оружия в мечети" и "высотную башню с террористами".

По подсчётам ООН, всего в результате израильских ударов в секторе Газа разрушено как минимум 790 домов, ещё более пяти тысяч повреждено. Из-за повреждения инфраструктуры без водоснабжения и канализации остались около 400 тысяч человек.

В беседе с журналистами представители ЦАХАЛа снова посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа через границу с Египтом. Однако позже израильская сторона заявила, что "сейчас" переход уже закрыт.