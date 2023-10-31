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Украина и запрет русской церкви

Украина и запрет русской церкви
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Украина и запрет русской церкви

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Примут ли в Украине закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с Россией? Почему в Верховной Раде отказались рассматривать более жесткие законопроекты о запрете УПЦ? Гости Виталия Портникова – депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий и отец Георгий Коваленко.

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