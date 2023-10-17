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Время Свободы

Превратить адвоката в мебель. За что преследуют защитников Навального

Арестованный адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев в суде

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 ноября

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Время Свободы - Темы дня 17.10.2023
by Радио Свобода

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Преследование адвокатов Навального, продление ареста Мельконьянцу и Гершковичу, Госдума отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний и другие новости из России и "ближнего зарубежья";

На Авдеевском направлении в Донбассе продолжаются тяжелые бои;

Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке;

Как власти европейских стран относятся к демонстрациям с анти-израильскими лозунгами;

Участившиеся убийства по мотивам национальной и религиозной ненависти;

Смогут ли спортсмены из России выступить на Олимпиаде в Париже;

Отмена показа фильма Александра Сокурова "Сказка" на фестивале "Каро.Арт".

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