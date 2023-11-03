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Депрессивные элементы

Депрессивные элементы
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Депрессивные элементы

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Мрачные публикации в Time и Economist о настроениях в окружении президента Украины и состоянии дел на фронте. Еще и Арестович повсюду потрясает "планом Киссинджера", предлагая сдать оккупированные территории врагу. Все пропало?

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