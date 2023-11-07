Можно ли взвесить трагедию

Леонид Гозман выступил с утверждением - гибель и страдания людей в стране-агрессоре меньшая трагедия, чем гибель и страдания людей в странах, на которых этот агрессор напал. А также: 7 ноября в России как день разрешенных акций; кто возглавит министерство счастья; выставка идеальной России на ВДНХ.