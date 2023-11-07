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Можно ли взвесить трагедию

Можно ли взвесить трагедию
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Можно ли взвесить трагедию

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Леонид Гозман выступил с утверждением - гибель и страдания людей в стране-агрессоре меньшая трагедия, чем гибель и страдания людей в странах, на которых этот агрессор напал. А также: 7 ноября в России как день разрешенных акций; кто возглавит министерство счастья; выставка идеальной России на ВДНХ.

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