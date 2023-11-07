План Залужного: реакции в Украине и на Западе

Какой может быть новая стратегия войны Украины с Россией? Какова реальная ситуация на фронте? Сможет ли Украина рассчитывать по высокие военные технологии, способные изменить ход войны? Гости Виталия Портникова – эксперты по вопросам обороны и политики безопасности Сергей Згурец и Александр Хара.