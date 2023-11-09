Профессиональные доносчики и другие вигиланты

Врачи в тюрьме, дети в приюте. Приговор по делу врачей репродуктологов. Отговаривать нельзя. В российских регионах вводят штрафы за склонение к аборту. Профессиональные доносчики, борцы за "порядок и нравственность". Чем живут вигиланты в России.