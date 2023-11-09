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Профессиональные доносчики и другие вигиланты

Профессиональные доносчики и другие вигиланты
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Профессиональные доносчики и другие вигиланты

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Врачи в тюрьме, дети в приюте. Приговор по делу врачей репродуктологов. Отговаривать нельзя. В российских регионах вводят штрафы за склонение к аборту. Профессиональные доносчики, борцы за "порядок и нравственность". Чем живут вигиланты в России.

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