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Лига выдающихся пропагандистов

Лига выдающихся пропагандистов
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Лига выдающихся пропагандистов

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Совместное видео главы так называемой “Лиги безопасного интернета” Екатерины Мизулиной и прокремлёвского певца Шамана как источник вдохновения пользователей тик-тока. Хайпожоры, подхватившие провластную повестку, или действительно герои своего Z-времени?

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