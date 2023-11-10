Лига выдающихся пропагандистов

Совместное видео главы так называемой “Лиги безопасного интернета” Екатерины Мизулиной и прокремлёвского певца Шамана как источник вдохновения пользователей тик-тока. Хайпожоры, подхватившие провластную повестку, или действительно герои своего Z-времени?