Худрук красноярского ТЮЗа покинул свой пост после критики депутата

Художественный руководитель красноярского Театра юного зрителя Роман Феодори оставил должность после критики со стороны депутата Законодательного собрания края Елены Пензиной.

В заявлении театра от 26 октября говорится, что Феодори "в силу семейных обстоятельств прекращает свою деятельность" на посту художественного руководителя ТЮЗа. Руководство учреждения поблагодарило режиссера "за содержательный ренессанс, который пережил театр".

24 октября депутат Законодательного собрания от "Единой России" Елена Пензина в своем телеграм-канале "ПенZина" предложила уволить Феодори, называя его "изменником-релокантом, трусом и предателем". Так Пензина отреагировала на читку пьесы "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича", которая прошла в Израиле с участием Романа Феодори. По словам Пензиной, сейчас режиссер "живет за пределами России, получает довольствие в ТЮЗе и ставит там спектакли". Она заявила, что Феодори "желал смерти президенту нашей страны и называл наших бойцов пушечным мясом".

25 октября Пензина выложила фотографию Феодори с уехавшими из России актёром Анатолием Белым и комиком Михаилом Шацем. "Это из разряда – сколько волка не корми… Хотя Феодори не волк, конечно, так, мелкое ничтожество", – написала Пензина.

После увольнения Феодори Пензина написала, что актеры ТЮЗа "могут вздохнуть спокойно", а Минкульт поблагодарила за "принципиальную позицию".

Роман Феодори возглавлял Красноярский театр юного зрителя с 2011 года в должности главного режиссера, а с 2016 года – в должности художественного руководителя.