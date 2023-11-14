Выборы и европейская интеграция Молдовы

Местные выборы в Молдове называют репетицией президентских и парламентских. Какие рычаги давления остались у Москвы после того, как Молдова избавилась от российской газовой зависимости? Что необходимо для вступления в ЕС? Гости Виталия Портникова – политолог Сергей Герасимчук и политик Оазу Нантой.
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