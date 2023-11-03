Бывший глава криптовалютной фирмы признан виновным в мошенничестве

В четверг основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в организации финансового мошенничества, в результате которого он похитил у клиентов 8 миллиардов долларов. Это одна из крупнейших афер в истории финансовых рынков.

Согласно обвинению, Бэнкман-Фрид перемещал депозиты клиентов FTX в виде займов а свой инвестиционный фонд Alameda Research, который использовал эти средства для выплат своим кредиторам и выдавал кредиты Бэнкману-Фриду и другим менеджерам из руководства криптовалютной биржи. Они в свою очередь занимались биржевыми спекуляциями. Система рухнула после того, как в прессе появилась информация о сложном финансовом положении криптовалютной биржи и пользователи начали закрывать свои счета. FTX в ноябре прошлого года была вынуждена объявить о банкротстве. По некоторым данным, финансовые обязательства фирмы могли достигнуть 50 миллиардов долларов.

Во время суда Бэнкман-Фрид настаивал на том, что крах биржи был результатом ошибок, отсутствия надлежащего контроля за риском, что он полагал, что Alameda Research получила займы от FTX законно и что он не представлял сколь значительными были долговые обязательства обеих компаний вплоть до их коллапса. В качестве свидетелей прокуратуры выступили бывшие управляющие FTX и Alameda Research, заключившие досудебные соглашения с обвинением. По их словам, Бэнкман-Фрид организовал мошенническую схему и регулярно лгал кредиторам и инвесторам о финансовом состоянии компаний, зная, что происходит в реальности.

Оглашение приговора состоится в марте. Быший глава криптовалютной биржи, которому сейчас 31 год, может провести десятилетия за решеткой. Не столь давно его состояние оценивалось в 26 миллиардов долларов.