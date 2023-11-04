Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев. Ожидается, что позднее сегодня Урсула фон дер Ляйен выступит в Верховной раде Украины.

"Приятно вернуться в Киев с моим шестым визитом за время войны", — говорится в сообщении главы Еврокомиссии в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам чиновницы, она также обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским, который лично встретил её на железнодорожном вокзале, пути вступления Украины в ЕС, финансовую поддержку со стороны Евросоюза и санкции в отношении России.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия работает над предложением использовать часть прибыли, полученной от замороженных российских средств, для помощи Украине и её послевоенному восстановлению.

Объём суверенных российских активов, которые были заморожены в рамках санкций за нападение на Украину, составляет 211 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии напомнила об уже согласованной позиции ЕС, которая заключается в том, что Москва должна заплатить за восстановление Украины.

Тем временем источники телеканала NBC News сообщили, что представители Вашингтона и Брюсселя начали обсуждать с Украиной мирные переговоры с Россией. По словам собеседников телеканала, в разговорах затрагивалось, от чего Украине, возможно, придётся отказаться, чтобы достичь соглашения.

В свою очередь, союз НАТО готов предложить Украине "некоторые гарантии безопасности", которые удержат Россию от нового вторжения на её территорию.

Источники телеканала отметили, что обсуждения начались на фоне опасений США и стран Европы, что война зашла в тупик и что они не смогут и дальше оказывать помощь Украине.

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